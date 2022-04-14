deFusion (DEF) Tokenomics

deFusion (DEF) Tokenomics

Få vigtig indsigt i deFusion (DEF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
deFusion (DEF) Information

deFusion is an infra-liquidity staking platform, designed exclusively for users on Viction seeking a secure and smooth staking experience. With cutting-edge technology and a commitment to transparency, deFusion provides Automated Rewards Distribution Solution (ARDS), ensuring a fusion of stability and efficiency in the ever-evolving blockchain landscape. The platform started with 50 Masternodes and has served more than 17,000 users staking 8,000,000 assets in its first year. This momentum has proven that deFusion is potential to scale staking economy furthermore.

Officiel hjemmeside:
https://www.defusion.xyz/

deFusion (DEF) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for deFusion (DEF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 73.66K
Samlet udbud
$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 94.04M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 783.29K
Alle tiders Høj:
$ 0.00409746
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00078329
deFusion (DEF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for deFusion (DEF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DEF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DEF tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DEF's tokenomics, kan du udforske DEF tokens live-pris!

DEF Prisprediktion

Vil du vide, hvor DEF måske er på vej hen? Vores DEF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

