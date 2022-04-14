DeFive (FIVE) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFive (FIVE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFive (FIVE) Information DeFive is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform launching on the Sonic blockchain. It serves as an innovative upgrade and rebranding of WigoSwap, focusing on optimizing trading experiences, introducing advanced governance with veFIVE tokens, and driving ecosystem growth through sustainable tokenomics. DeFive offers seamless asset swaps, liquidity pools, and a gamified staking mechanism that empowers users to participate actively in the platform's governance. Officiel hjemmeside: https://defive.com

DeFive (FIVE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFive (FIVE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Samlet udbud $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Cirkulerende forsyning $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Alle tiders Høj: $ 0.01038358 $ 0.01038358 $ 0.01038358 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00124759 $ 0.00124759 $ 0.00124759 Få mere at vide om DeFive (FIVE) pris

DeFive (FIVE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFive (FIVE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FIVE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FIVE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FIVE's tokenomics, kan du udforske FIVE tokens live-pris!

