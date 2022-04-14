DeFido (DEFIDO) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeFido (DEFIDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeFido (DEFIDO) Information DeFido, the lovable french bulldog born from a coinbase tweet in 2021 has returned to his rightful home on BASE. A meme with a dream, to be the top dog on his home chain. DeFido is a collective of people who are passionate about a world where decentralized finance creates value, fosters community, and unleashes creativity. We believe in radical transparency and putting financial power into the hands of people. But we also know that the potential of DeFi won’t be realized until everyone can access it. That’s why we’re prioritizing education, community building, and ease-of-use across all our tools. Officiel hjemmeside: https://www.defido.io Køb DEFIDO nu!

DeFido (DEFIDO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeFido (DEFIDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 213.03K $ 213.03K $ 213.03K Samlet udbud $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M Cirkulerende forsyning $ 867.09M $ 867.09M $ 867.09M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 213.03K $ 213.03K $ 213.03K Alle tiders Høj: $ 0.269335 $ 0.269335 $ 0.269335 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024568 $ 0.00024568 $ 0.00024568 Få mere at vide om DeFido (DEFIDO) pris

DeFido (DEFIDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeFido (DEFIDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEFIDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEFIDO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEFIDO's tokenomics, kan du udforske DEFIDO tokens live-pris!

DEFIDO Prisprediktion Vil du vide, hvor DEFIDO måske er på vej hen? Vores DEFIDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEFIDO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!