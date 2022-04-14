DEER TOKEN (DEER) Tokenomics Få vigtig indsigt i DEER TOKEN (DEER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DEER TOKEN (DEER) Information Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. Officiel hjemmeside: https://www.deertoken.de/ Hvidbog: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf

DEER TOKEN (DEER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DEER TOKEN (DEER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 44.03K $ 44.03K $ 44.03K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 551.58M $ 551.58M $ 551.58M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 79.82K $ 79.82K $ 79.82K Alle tiders Høj: $ 0.00258071 $ 0.00258071 $ 0.00258071 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DEER TOKEN (DEER) pris

DEER TOKEN (DEER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DEER TOKEN (DEER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEER's tokenomics, kan du udforske DEER tokens live-pris!

