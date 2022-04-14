Decimated (DIO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Decimated (DIO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Decimated (DIO) Information Fracture Labs is a team of veteran game developers who are creating an open world survival game with a blockchain based economy, called DECIMATED. The team is creating a 64km2 map in Unreal Engine 4, where players can choose to play a human citizen or a cyborg cop, and must compete with each other to earn cryptocurrency (DIO) in a massive persistent online world. Officiel hjemmeside: https://www.decimated.net/ Køb DIO nu!

Decimated (DIO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Decimated (DIO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.71M Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 543.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.16M Alle tiders Høj: $ 0.58793 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00315575

Decimated (DIO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Decimated (DIO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIO's tokenomics, kan du udforske DIO tokens live-pris!

