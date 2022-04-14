Dastra Network (DAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dastra Network (DAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dastra Network (DAN) Information Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Officiel hjemmeside: https://dastra.network/ Hvidbog: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf

Dastra Network (DAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dastra Network (DAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Samlet udbud $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Cirkulerende forsyning $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Alle tiders Høj: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Få mere at vide om Dastra Network (DAN) pris

Dastra Network (DAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dastra Network (DAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAN's tokenomics, kan du udforske DAN tokens live-pris!

