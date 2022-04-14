Darwinia Commitment (KTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i Darwinia Commitment (KTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Officiel hjemmeside: https://darwinia.network/

Darwinia Commitment (KTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Darwinia Commitment (KTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 582.66K $ 582.66K $ 582.66K Samlet udbud $ 148.97K $ 148.97K $ 148.97K Cirkulerende forsyning $ 148.97K $ 148.97K $ 148.97K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 582.66K $ 582.66K $ 582.66K Alle tiders Høj: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 Alle tiders Lav: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Nuværende pris: $ 3.91 $ 3.91 $ 3.91 Få mere at vide om Darwinia Commitment (KTON) pris

Darwinia Commitment (KTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Darwinia Commitment (KTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal KTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange KTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår KTON's tokenomics, kan du udforske KTON tokens live-pris!

KTON Prisprediktion Vil du vide, hvor KTON måske er på vej hen? Vores KTON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

