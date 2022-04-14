dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomics Få vigtig indsigt i dancing triangle (TRIANGLE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dancing triangle (TRIANGLE) Information Dancing Triangle Memecoin is a playful cryptocurrency inspired by the viral 'Dancing Triangle' meme. It is designed to bring fans of this meme together in a fun and engaging community, offering a lighthearted approach to cryptocurrency. The coin serves as both a symbol of internet culture and a means for meme enthusiasts to connect, exchange, and share in the joy of the Dancing Triangle. With its focus on humor and community engagement, the project aims to foster a sense of belonging for fans of the meme while providing utility within its dedicated ecosystem. Officiel hjemmeside: https://dancingtriangle.vip Køb TRIANGLE nu!

dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dancing triangle (TRIANGLE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 140.05K $ 140.05K $ 140.05K Samlet udbud $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M Cirkulerende forsyning $ 942.45M $ 942.45M $ 942.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 140.05K $ 140.05K $ 140.05K Alle tiders Høj: $ 0.00468674 $ 0.00468674 $ 0.00468674 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00014857 $ 0.00014857 $ 0.00014857 Få mere at vide om dancing triangle (TRIANGLE) pris

dancing triangle (TRIANGLE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dancing triangle (TRIANGLE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TRIANGLE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TRIANGLE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TRIANGLE's tokenomics, kan du udforske TRIANGLE tokens live-pris!

