DAM IT ($DAMMIT) Information The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. Officiel hjemmeside: https://dammit.works/

DAM IT ($DAMMIT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DAM IT ($DAMMIT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.44K $ 34.44K $ 34.44K Samlet udbud $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M Cirkulerende forsyning $ 994.86M $ 994.86M $ 994.86M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.44K $ 34.44K $ 34.44K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DAM IT ($DAMMIT) pris

DAM IT ($DAMMIT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DAM IT ($DAMMIT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal $DAMMIT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange $DAMMIT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår $DAMMIT's tokenomics, kan du udforske $DAMMIT tokens live-pris!

$DAMMIT Prisprediktion Vil du vide, hvor $DAMMIT måske er på vej hen? Vores $DAMMIT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se $DAMMIT Tokens prisprediktion nu!

