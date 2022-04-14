Dafi Protocol (DAFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dafi Protocol (DAFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dafi Protocol (DAFI) Information Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier. Officiel hjemmeside: https://dafiprotocol.io/ Køb DAFI nu!

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dafi Protocol (DAFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 283.98K $ 283.98K $ 283.98K Samlet udbud $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Cirkulerende forsyning $ 565.33M $ 565.33M $ 565.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Alle tiders Høj: $ 0.207531 $ 0.207531 $ 0.207531 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00050233 $ 0.00050233 $ 0.00050233 Få mere at vide om Dafi Protocol (DAFI) pris

Dafi Protocol (DAFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dafi Protocol (DAFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DAFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DAFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DAFI's tokenomics, kan du udforske DAFI tokens live-pris!

