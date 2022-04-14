Daboo (DABOO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Daboo (DABOO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Daboo (DABOO) Information To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins! Officiel hjemmeside: https://www.daboo.org/ Køb DABOO nu!

Daboo (DABOO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daboo (DABOO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 577.25K $ 577.25K $ 577.25K Samlet udbud $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M Cirkulerende forsyning $ 978.42M $ 978.42M $ 978.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 577.25K $ 577.25K $ 577.25K Alle tiders Høj: $ 0.00217015 $ 0.00217015 $ 0.00217015 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00058653 $ 0.00058653 $ 0.00058653 Få mere at vide om Daboo (DABOO) pris

Daboo (DABOO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Daboo (DABOO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DABOO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DABOO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DABOO's tokenomics, kan du udforske DABOO tokens live-pris!

