CyberDEX (CYDX) Information CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”. Officiel hjemmeside: https://www.cyberdex.xyz/ Hvidbog: https://cyberdex.gitbook.io/exchange/additional-resources/litepaper Køb CYDX nu!

CyberDEX (CYDX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CyberDEX (CYDX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 557.54K $ 557.54K $ 557.54K Samlet udbud $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Cirkulerende forsyning $ 315.66M $ 315.66M $ 315.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.83M $ 2.83M $ 2.83M Alle tiders Høj: $ 0.077973 $ 0.077973 $ 0.077973 Alle tiders Lav: $ 0.00147545 $ 0.00147545 $ 0.00147545 Nuværende pris: $ 0.00176625 $ 0.00176625 $ 0.00176625 Få mere at vide om CyberDEX (CYDX) pris

CyberDEX (CYDX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CyberDEX (CYDX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CYDX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CYDX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CYDX's tokenomics, kan du udforske CYDX tokens live-pris!

