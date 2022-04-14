Curetopia (CURES) Tokenomics Få vigtig indsigt i Curetopia (CURES), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Curetopia (CURES) Information Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Officiel hjemmeside: https://www.curetopia.xyz/ Køb CURES nu!

Curetopia (CURES) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Curetopia (CURES), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.08M $ 4.08M $ 4.08M Alle tiders Høj: $ 0.05333 $ 0.05333 $ 0.05333 Alle tiders Lav: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Nuværende pris: $ 0.04079335 $ 0.04079335 $ 0.04079335 Få mere at vide om Curetopia (CURES) pris

Curetopia (CURES) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Curetopia (CURES) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CURES tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CURES tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CURES's tokenomics, kan du udforske CURES tokens live-pris!

