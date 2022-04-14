CryptoDM (CDM) Tokenomics Få vigtig indsigt i CryptoDM (CDM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CryptoDM (CDM) Information CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client

Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool

Data: Real-Time In Messenger Crypto Data Officiel hjemmeside: https://cryptodm.io Hvidbog: https://cryptodm-documentation.gitbook.io/cryptodm-documentation

CryptoDM (CDM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CryptoDM (CDM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.56K $ 16.56K $ 16.56K Samlet udbud $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Cirkulerende forsyning $ 900.00K $ 900.00K $ 900.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 18.40K $ 18.40K $ 18.40K Alle tiders Høj: $ 0.065531 $ 0.065531 $ 0.065531 Alle tiders Lav: $ 0.01406373 $ 0.01406373 $ 0.01406373 Nuværende pris: $ 0.01840309 $ 0.01840309 $ 0.01840309 Få mere at vide om CryptoDM (CDM) pris

CryptoDM (CDM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CryptoDM (CDM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CDM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CDM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CDM's tokenomics, kan du udforske CDM tokens live-pris!

