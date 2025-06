Hvad er CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

CryptoDM (CDM) Ressource Hvidbog Officiel hjemmeside