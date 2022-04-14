Crosswalk (CSW) Tokenomics Få vigtig indsigt i Crosswalk (CSW), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Crosswalk (CSW) Information Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.crosswalk.pro/ Hvidbog: https://www.crosswalk.pro/whitepaper Køb CSW nu!

Crosswalk (CSW) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Crosswalk (CSW), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 185.92K $ 185.92K $ 185.92K Samlet udbud $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Cirkulerende forsyning $ 8.80B $ 8.80B $ 8.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 187.87K $ 187.87K $ 187.87K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Crosswalk (CSW) pris

Crosswalk (CSW) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Crosswalk (CSW) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CSW tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CSW tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CSW's tokenomics, kan du udforske CSW tokens live-pris!

