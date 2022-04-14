Creaticles (CRE8) Tokenomics Få vigtig indsigt i Creaticles (CRE8), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Creaticles (CRE8) Information Turn your idea for an NFT into an NFT. Creaticles helps you source amazing artists, create, and mint NFTs. All you need is an idea to get started. Creaticles handles everything from there. Officiel hjemmeside: https://creaticles.com/ Køb CRE8 nu!

Creaticles (CRE8) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Creaticles (CRE8), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.12K $ 74.12K $ 74.12K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 136.07M $ 136.07M $ 136.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 544.68K $ 544.68K $ 544.68K Alle tiders Høj: $ 0.091506 $ 0.091506 $ 0.091506 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00054467 $ 0.00054467 $ 0.00054467 Få mere at vide om Creaticles (CRE8) pris

Creaticles (CRE8) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Creaticles (CRE8) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRE8 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRE8 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRE8's tokenomics, kan du udforske CRE8 tokens live-pris!

CRE8 Prisprediktion Vil du vide, hvor CRE8 måske er på vej hen? Vores CRE8 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRE8 Tokens prisprediktion nu!

