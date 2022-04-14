Banana Gun (BANANA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Banana Gun (BANANA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Banana Gun (BANANA) Information Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way. Officiel hjemmeside: https://bananagun.io/ Hvidbog: https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4 Køb BANANA nu!

Banana Gun (BANANA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Banana Gun (BANANA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 98.31M $ 98.31M $ 98.31M Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 4.00M $ 4.00M $ 4.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 245.50M $ 245.50M $ 245.50M Alle tiders Høj: $ 81.883 $ 81.883 $ 81.883 Alle tiders Lav: $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 $ 4.913122153494544 Nuværende pris: $ 24.55 $ 24.55 $ 24.55 Få mere at vide om Banana Gun (BANANA) pris

Banana Gun (BANANA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Banana Gun (BANANA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BANANA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BANANA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BANANA's tokenomics, kan du udforske BANANA tokens live-pris!

Banana Gun (BANANA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for BANANA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk BANANA prishistorikken nu!

BANANA Prisprediktion Vil du vide, hvor BANANA måske er på vej hen? Vores BANANA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BANANA Tokens prisprediktion nu!

