Contango (TANGO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Contango (TANGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Contango (TANGO) Information

What is Contango?

Contango lets you loop anything on-chain.

You can:

Create leveraged positions similar to perps, but with low funding.

Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH.

Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs.

Create delta neutral plays to farm funding rates.

Arbitrage rate differentials on stablecoins.

Farm rewards, airdrops, and points with leverage.

And much more! See all its use cases.

The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi.

Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets.

Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango.

Officiel hjemmeside:
https://contango.xyz/

Contango (TANGO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Contango (TANGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 6.54M
$ 6.54M$ 6.54M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 237.37M
$ 237.37M$ 237.37M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 27.57M
$ 27.57M$ 27.57M
Alle tiders Høj:
$ 0.118219
$ 0.118219$ 0.118219
Alle tiders Lav:
$ 0.01243402
$ 0.01243402$ 0.01243402
Nuværende pris:
$ 0.02756566
$ 0.02756566$ 0.02756566

Contango (TANGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Contango (TANGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal TANGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange TANGO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår TANGO's tokenomics, kan du udforske TANGO tokens live-pris!

TANGO Prisprediktion

Vil du vide, hvor TANGO måske er på vej hen? Vores TANGO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.