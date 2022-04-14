Contango (TANGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Contango (TANGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Contango (TANGO) Information What is Contango? Contango lets you loop anything on-chain. You can: Create leveraged positions similar to perps, but with low funding. Lever up on the yield of liquid staking and restaking assets, such as stETH or eETH. Lever up on the fixed yield of Pendle's PTs. Create delta neutral plays to farm funding rates. Arbitrage rate differentials on stablecoins. Farm rewards, airdrops, and points with leverage. And much more! See all its use cases. The architecture behind Contango makes it the ultimate looping layer in defi. Regardless of whether you use the Advanced or the Simplified interface, all positions are built by automating a looping strategy, using spot and money markets. Likewise, regardless of the type of user you are - trader, looper, farmer - you'll always find a use case to trade on Contango. Officiel hjemmeside: https://contango.xyz/ Køb TANGO nu!

Contango (TANGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Contango (TANGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.54M $ 6.54M $ 6.54M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 237.37M $ 237.37M $ 237.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.57M $ 27.57M $ 27.57M Alle tiders Høj: $ 0.118219 $ 0.118219 $ 0.118219 Alle tiders Lav: $ 0.01243402 $ 0.01243402 $ 0.01243402 Nuværende pris: $ 0.02756566 $ 0.02756566 $ 0.02756566 Få mere at vide om Contango (TANGO) pris

Contango (TANGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Contango (TANGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TANGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TANGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TANGO's tokenomics, kan du udforske TANGO tokens live-pris!

