CONDO (CONDO) Tokenomics

Få vigtig indsigt i CONDO (CONDO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

CONDO (CONDO) Information

Condo is the world's first memetoken based on Real-World Assets, investing in Real-World Assets. At its core, Condo acts as an incubator, nurturing the development and expansion of pioneering RWA projects. The treasury’s investments will contribute to its growth, with aspirations to expand into tens of millions of dollars and establish strategic alliances with leading RWA projects.

Officiel hjemmeside:
https://condobase.io/

CONDO (CONDO) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CONDO (CONDO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.72M
$ 2.72M$ 2.72M
Alle tiders Høj:
$ 0
$ 0$ 0
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00027235
$ 0.00027235$ 0.00027235

CONDO (CONDO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for CONDO (CONDO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal CONDO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange CONDO tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår CONDO's tokenomics, kan du udforske CONDO tokens live-pris!

CONDO Prisprediktion

Vil du vide, hvor CONDO måske er på vej hen? Vores CONDO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.