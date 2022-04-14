Conan Meme (CONAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Conan Meme (CONAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Conan Meme (CONAN) Information Conan Token ($CONAN) is a crypto asset inspired by the legendary strength and determination of Conan, the Belgian Malinois who was a loyal companion to Trump. Embodying resilience, loyalty, and leadership, $CONAN is designed to lead the pack in the digital asset space. Join the movement and unleash the power of the ultimate crypto guardian. The token is in memory of Conan, a true hero. Join the Conan Community. This is History in the Making! Conan Memes celebrate the spirit of courage, strength, and fun, bringing people together through the symbol “$CONAN” and its iconic artwork. These memes are meant for enjoyment and engagement, not for investment or financial purposes. GetConanMemes.com is not connected to any political cause, campaign, or governmental entity. Officiel hjemmeside: https://getconanmemes.com/ Køb CONAN nu!

Conan Meme (CONAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Conan Meme (CONAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Samlet udbud $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M Cirkulerende forsyning $ 306.40M $ 306.40M $ 306.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Alle tiders Høj: $ 0.02065246 $ 0.02065246 $ 0.02065246 Alle tiders Lav: $ 0.00350406 $ 0.00350406 $ 0.00350406 Nuværende pris: $ 0.00486947 $ 0.00486947 $ 0.00486947 Få mere at vide om Conan Meme (CONAN) pris

Conan Meme (CONAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Conan Meme (CONAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CONAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CONAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CONAN's tokenomics, kan du udforske CONAN tokens live-pris!

CONAN Prisprediktion Vil du vide, hvor CONAN måske er på vej hen? Vores CONAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

