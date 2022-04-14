Comtech Gold (CGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Comtech Gold (CGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Comtech Gold (CGO) Information ComTech follows 100% Shariah guidelines making it the first token of its kind. Each token is backed by a piece of gold that carries its own audit trail of its transactions. One CGO represents one pure gram of gold. Fully backed, redeemable, and regulated. There is no investment-grade gold product that is both easy to own and easy to trade. Physical gold is hard to store and transport. Gold futures are easy to trade but don't give you ownership of the underlying commodity. ComTech solves this problem by providing a 100% gold-backed cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://www.comtechgold.com/ Hvidbog: https://www.comtechgold.com/assets/whitepaper/cgo_whitepaper_v1.pdf Køb CGO nu!

Comtech Gold (CGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Comtech Gold (CGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Samlet udbud $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K Cirkulerende forsyning $ 109.00K $ 109.00K $ 109.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.71M $ 11.71M $ 11.71M Alle tiders Høj: $ 112.27 $ 112.27 $ 112.27 Alle tiders Lav: $ 51.61 $ 51.61 $ 51.61 Nuværende pris: $ 107.41 $ 107.41 $ 107.41 Få mere at vide om Comtech Gold (CGO) pris

Comtech Gold (CGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Comtech Gold (CGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGO's tokenomics, kan du udforske CGO tokens live-pris!

