Compendium (CMFI) Tokenomics Få vigtig indsigt i Compendium (CMFI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Compendium (CMFI) Information Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains. Officiel hjemmeside: https://compendium.finance Hvidbog: https://compendium.finance/litepaper Køb CMFI nu!

Compendium (CMFI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Compendium (CMFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.58K $ 18.58K $ 18.58K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 118.69M $ 118.69M $ 118.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 78.27K $ 78.27K $ 78.27K Alle tiders Høj: $ 0.138556 $ 0.138556 $ 0.138556 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00015654 $ 0.00015654 $ 0.00015654 Få mere at vide om Compendium (CMFI) pris

Compendium (CMFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Compendium (CMFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CMFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CMFI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CMFI's tokenomics, kan du udforske CMFI tokens live-pris!

CMFI Prisprediktion Vil du vide, hvor CMFI måske er på vej hen? Vores CMFI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CMFI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!