Compendium (CMFI) Tokenomics
Compendium (CMFI) Information
Compendium offers useful tools to help make life in the crypto markets and metaverse simpler. Trade manually, build your own algorithmic strategies, or have one of our many automated systems do it for you in just a few clicks. CMFI is the native utility token for the expanding Compendium trading tool ecosystem. Managed by the Compendium Foundation to scale interactions with Compendium, Compendex, and other on-platform integrations within Solana and other blockchains.
Compendium (CMFI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Compendium (CMFI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Compendium (CMFI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Compendium (CMFI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal CMFI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange CMFI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår CMFI's tokenomics, kan du udforske CMFI tokens live-pris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.