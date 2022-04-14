Common Bird (CBIRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Common Bird (CBIRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Common Bird (CBIRD) Information ​The Common Bird (CBIRD) project is a community-driven initiative on the XRP Ledger (XRPL) that aims to create a decentralized ecosystem emphasizing transparency and active participation. It seeks to provide utility and value to its holders through various features and services within the XRPL framework. The project focuses on fostering a strong community, encouraging collaboration, and delivering innovative solutions that leverage the efficiency and scalability of the XRPL.​ Officiel hjemmeside: https://commonbirdxrpl.com/

Common Bird (CBIRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Common Bird (CBIRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 727.07K Samlet udbud $ 99.93B Cirkulerende forsyning $ 99.93B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 727.07K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Common Bird (CBIRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Common Bird (CBIRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CBIRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CBIRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CBIRD's tokenomics, kan du udforske CBIRD tokens live-pris!

CBIRD Prisprediktion Vil du vide, hvor CBIRD måske er på vej hen? Vores CBIRD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

