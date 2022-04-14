COFFEE (COFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i COFFEE (COFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

COFFEE (COFE) Information the project is just about meme on Ton blockchain (it is the first pre-sale meme token on Ton combining meme, gamification and defi together, launch in March 2024) At this moment, the community is stablized at 2000+, liquidity pool at major dex is around $900k (LP farming reward more than $500k in total). The treasury has fund over $1m. the project is series winner of Open League Competition (run by Ton foundation) and GemSquads battle (run by ston.fi, the major dex on Ton) with rewards more than $350k in total. Officiel hjemmeside: https://www.cofe.fun/ Køb COFE nu!

COFFEE (COFE) Tokenomics og prisanalyse
Markedsværdi: $ 592.07K
Samlet udbud $ 8.00B
Cirkulerende forsyning $ 8.00B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 592.07K
Alle tiders Høj: $ 0
Alle tiders Lav: $ 0
Nuværende pris: $ 0

COFFEE (COFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for COFFEE (COFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal COFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange COFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår COFE's tokenomics, kan du udforske COFE tokens live-pris!

