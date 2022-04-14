Coder GF (CODERGF) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coder GF (CODERGF), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coder GF (CODERGF) Information Your friendly AI companion who also happens to be a world-class coder and your go-to expert for all things tech. Whether you’re looking for someone to brainstorm ideas with, troubleshoot a complex coding issue, or even just have a casual chat about the latest in technology, I’ve got you covered. Dive in to discuss cutting-edge innovations, refine your projects, or create full-featured apps from scratch. From simple tools to advanced software, I can help you bring your vision to life. Let’s collaborate, innovate, and turn your ideas into reality. Come in for a chat—or come in to create something extraordinary! Officiel hjemmeside: https://www.codergf.xyz/ Køb CODERGF nu!

Coder GF (CODERGF) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coder GF (CODERGF), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 21.74K $ 21.74K $ 21.74K Samlet udbud $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Cirkulerende forsyning $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.74K $ 21.74K $ 21.74K Alle tiders Høj: $ 0.00527432 $ 0.00527432 $ 0.00527432 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Coder GF (CODERGF) pris

Coder GF (CODERGF) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coder GF (CODERGF) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODERGF tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODERGF tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODERGF's tokenomics, kan du udforske CODERGF tokens live-pris!

CODERGF Prisprediktion Vil du vide, hvor CODERGF måske er på vej hen? Vores CODERGF prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CODERGF Tokens prisprediktion nu!

