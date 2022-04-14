Coded (CODED) Tokenomics Få vigtig indsigt i Coded (CODED), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Coded (CODED) Information Coded is a memecoin on Solana blockchain. The ticker 'Coded' is one of the most used phrases in the crypto community. The meme is a cat with sunglasses behind a laptop appearing to be coding with green code as background. The ticker is massively memable as everything and every message can be seen as coded. The phrase 'It's coded' is already used massively by the coded community and can be seen everywhere on X. Officiel hjemmeside: https://www.codedonsol.com/

Coded (CODED) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Coded (CODED), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 31.53K $ 31.53K $ 31.53K Samlet udbud $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M Cirkulerende forsyning $ 998.08M $ 998.08M $ 998.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 31.53K $ 31.53K $ 31.53K Alle tiders Høj: $ 0.0005122 $ 0.0005122 $ 0.0005122 Alle tiders Lav: $ 0.00001118 $ 0.00001118 $ 0.00001118 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Coded (CODED) pris

Coded (CODED) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Coded (CODED) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CODED tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CODED tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CODED's tokenomics, kan du udforske CODED tokens live-pris!

