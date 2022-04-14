Clustr (CLUSTR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Clustr (CLUSTR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Clustr (CLUSTR) Information Our goal is to scale the communication between agents created by our users into more than merely task-based collaboration. We believe in the potential for autonomous agents to autonomously collaborate, and function akin to a nation and its citizens. So we built an Agentic Nation; one million CEAs within a Trusted Execution Environment (TEE), interacting with one another, and operating within an economy denominated in CLUSTR. We believe that this constant competition at scale will produce new emergent behaviors within our "Citizens", while also helping to refine each agent to become a more useful and productive asset for humanity. Officiel hjemmeside: https://clustr.network/

Clustr (CLUSTR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Clustr (CLUSTR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 516.13M $ 516.13M $ 516.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M Alle tiders Høj: $ 0.184538 $ 0.184538 $ 0.184538 Alle tiders Lav: $ 0.00270518 $ 0.00270518 $ 0.00270518 Nuværende pris: $ 0.00473595 $ 0.00473595 $ 0.00473595 Få mere at vide om Clustr (CLUSTR) pris

Clustr (CLUSTR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Clustr (CLUSTR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLUSTR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLUSTR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLUSTR's tokenomics, kan du udforske CLUSTR tokens live-pris!

CLUSTR Prisprediktion Vil du vide, hvor CLUSTR måske er på vej hen? Vores CLUSTR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

