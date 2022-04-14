cloudyheart (CLOUDY) Tokenomics Få vigtig indsigt i cloudyheart (CLOUDY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cloudyheart (CLOUDY) Information cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Officiel hjemmeside: https://www.cloudyheart.net/ Køb CLOUDY nu!

cloudyheart (CLOUDY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cloudyheart (CLOUDY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 518.38K $ 518.38K $ 518.38K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 518.38K $ 518.38K $ 518.38K Alle tiders Høj: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00052235 $ 0.00052235 $ 0.00052235 Få mere at vide om cloudyheart (CLOUDY) pris

cloudyheart (CLOUDY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cloudyheart (CLOUDY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CLOUDY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CLOUDY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CLOUDY's tokenomics, kan du udforske CLOUDY tokens live-pris!

