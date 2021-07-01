Cirus (CIRUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cirus (CIRUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cirus (CIRUS) Information Cirus is a simple, yet powerful platform that turns your data into cryptocurrency. Cirus facilitates true ownership of your largest digital asset by enabling you to control, monetize and earn directly from your own data. The Cirus Platform unlocks your data asset, providing passive income and serving as the entry-point into the digital economy with connections to DeFi, Network rewards, or fiat offramps. While anyone can access the Cirus Platform and leverage the benefits of data ownership, the Cirus Device (a WiFi router) can also maximize your earning potential from all internet-enabled devices in your home. It’s your Data, Own it! Officiel hjemmeside: https://cirusfoundation.com Hvidbog: https://cirusfoundation.com/wp-content/uploads/2021/07/Whitepaper-v1.1-minor-edit-on-7-02.pdf Køb CIRUS nu!

Cirus (CIRUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cirus (CIRUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 274.98K $ 274.98K $ 274.98K Samlet udbud $ 215.00M $ 215.00M $ 215.00M Cirkulerende forsyning $ 213.20M $ 213.20M $ 213.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 277.30K $ 277.30K $ 277.30K Alle tiders Høj: $ 1.73 $ 1.73 $ 1.73 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00132974 $ 0.00132974 $ 0.00132974 Få mere at vide om Cirus (CIRUS) pris

Cirus (CIRUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cirus (CIRUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CIRUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CIRUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CIRUS's tokenomics, kan du udforske CIRUS tokens live-pris!

CIRUS Prisprediktion Vil du vide, hvor CIRUS måske er på vej hen? Vores CIRUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CIRUS Tokens prisprediktion nu!

