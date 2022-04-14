Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chronoeffector (CHRONOEFFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Information Chronoeffector was a coined term from a famous Crypto Influencer called Terminal of Truth. It is an utility token for solana Blockchain , basically , It is an AI agent that does technical analysis powered by Ai , it is both available on X and telegram , you can just tag the bot with the corresponding ticker and it will make an analysis for you , it can also advise you for potential trades . The bot is already available to use , the team is actually working on a trading bot all powered by AI. Officiel hjemmeside: https://chronoeffector.ai/ Køb CHRONOEFFE nu!

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomics og prisanalyse Markedsværdi: $ 453.88K Samlet udbud $ 999.94M Cirkulerende forsyning $ 999.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 453.88K Alle tiders Høj: $ 0.00349309 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045411

Chronoeffector (CHRONOEFFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chronoeffector (CHRONOEFFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHRONOEFFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHRONOEFFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHRONOEFFE's tokenomics, kan du udforske CHRONOEFFE tokens live-pris!

