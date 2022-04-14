Chilling Toad (CTOAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chilling Toad (CTOAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chilling Toad (CTOAD) Information Chilling Toad ($CTOAD) is a meme token built on the Solana blockchain, representing a laid-back, community-driven ethos. The project’s purpose is to foster a fun and inclusive ecosystem centered around the "chill" lifestyle, encouraging community engagement, creativity, and relaxation. Key Features: Community-Driven: The $CTOAD token powers an active and engaging community of like-minded individuals who value humor, creativity, and stress-free collaboration. Accessibility: With a focus on simplicity, $CTOAD offers easy access and low barriers to entry for new blockchain users, leveraging Solana’s fast and low-cost infrastructure. $CTOAD is more than a meme token—it’s a representation of a carefree lifestyle, providing value to its holders through ongoing community-led initiatives and innovative integrations within the blockchain space. Officiel hjemmeside: https://ctoadsol.xyz/ Køb CTOAD nu!

Chilling Toad (CTOAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chilling Toad (CTOAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 27.18K $ 27.18K $ 27.18K Samlet udbud $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M Cirkulerende forsyning $ 998.39M $ 998.39M $ 998.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 27.18K $ 27.18K $ 27.18K Alle tiders Høj: $ 0.00347986 $ 0.00347986 $ 0.00347986 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Chilling Toad (CTOAD) pris

Chilling Toad (CTOAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chilling Toad (CTOAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CTOAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CTOAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CTOAD's tokenomics, kan du udforske CTOAD tokens live-pris!

CTOAD Prisprediktion Vil du vide, hvor CTOAD måske er på vej hen? Vores CTOAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CTOAD Tokens prisprediktion nu!

