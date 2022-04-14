Edge (EDGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Edge (EDGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Edge (EDGE) Information Definitive is an advanced trading platform for on-chain tokens, enabling cross-chain asset trading with a full suite of order types—including market, limit, stop-loss, and TWAP (Time-Weighted Average Price) orders. Powered by intelligent routing technology, Definitive aggregates liquidity across 100+ decentralized exchanges (DEXs) and pools to guarantee users the best prices and maximum returns. Founded by former Coinbase trading leads and backed by top-tier investors in the industry, Definitive offers exclusive platform benefits through its utility token, $EDGE, which unlocks premium features when staked. Officiel hjemmeside: https://www.definitive.fi Hvidbog: https://docs.definitive.fi Block Explorer: https://basescan.org/token/0xED6E000dEF95780fb89734c07EE2ce9F6dcAf110 Køb EDGE nu!

Edge (EDGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Edge (EDGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 94.58M $ 94.58M $ 94.58M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 203.02M $ 203.02M $ 203.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 465.86M $ 465.86M $ 465.86M Alle tiders Høj: $ 0.54737 $ 0.54737 $ 0.54737 Alle tiders Lav: $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 $ 0.027842638057250423 Nuværende pris: $ 0.46586 $ 0.46586 $ 0.46586 Få mere at vide om Edge (EDGE) pris

Edge (EDGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Edge (EDGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDGE's tokenomics, kan du udforske EDGE tokens live-pris!

