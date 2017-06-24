Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Quantum R. Ledger (QRL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Quantum R. Ledger (QRL) Information The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'. Officiel hjemmeside: https://theqrl.org/ Hvidbog: https://github.com/theQRL/Whitepaper/blob/master/QRL_whitepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.theqrl.org/ Køb QRL nu!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Quantum R. Ledger (QRL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.04M $ 38.04M $ 38.04M Samlet udbud $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Cirkulerende forsyning $ 67.94M $ 67.94M $ 67.94M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 58.80M $ 58.80M $ 58.80M Alle tiders Høj: $ 1.28 $ 1.28 $ 1.28 Alle tiders Lav: $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 $ 0.0408362163245 Nuværende pris: $ 0.56 $ 0.56 $ 0.56 Få mere at vide om Quantum R. Ledger (QRL) pris

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Quantum R. Ledger (QRL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal QRL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange QRL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår QRL's tokenomics, kan du udforske QRL tokens live-pris!

