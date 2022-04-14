ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i ChAtoshI (CHATOSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

ChAtoshI (CHATOSHI) Information What Is ChAtoshI (CHATOSHI)? ChAtoshI is a proprietary AI-powered Web3 browser and search engine that enables its users to simply and effectively navigate all aspects of blockchain and the wider Web3 ecosystem. Simply put, Chatoshi.ai aims to be the Google of Web3, redefining how users interact trade on, search, and interact with the blockchain. From an an advanced AI agent, to a crypto search engine, to an integrated Web3 Solana browser, Chatoshi empowers users to: Discover and meet all their crypto-related demands

Access real-time market insights

Navigate and utilize decentralized applications (dApps)

Explore and understand the blockchain ecosystem with ease More than just a coin, ChAtoshI is your intelligent companion for the decentralized future, combining cutting-edge AI with Web3 functionality. Officiel hjemmeside: https://chatoshi.ai Hvidbog: https://chatoshi.ai/whitepaper Køb CHATOSHI nu!

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ChAtoshI (CHATOSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Samlet udbud $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M Cirkulerende forsyning $ 999.00M $ 999.00M $ 999.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Alle tiders Høj: $ 0.00788568 $ 0.00788568 $ 0.00788568 Alle tiders Lav: $ 0.00148505 $ 0.00148505 $ 0.00148505 Nuværende pris: $ 0.00211183 $ 0.00211183 $ 0.00211183 Få mere at vide om ChAtoshI (CHATOSHI) pris

ChAtoshI (CHATOSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ChAtoshI (CHATOSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHATOSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHATOSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHATOSHI's tokenomics, kan du udforske CHATOSHI tokens live-pris!

