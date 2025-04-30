Chachamaru (CHACHA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Chachamaru (CHACHA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Chachamaru (CHACHA) Information The Chacha Coin project, launched by the X user @pekotaro930 on April 30, 2025, is a cryptocurrency initiative inspired by their Shiba Inu dog named Chacha. Featuring whimsical artwork of Chacha with balloons on a hill, the project is intended purely for entertainment purposes, with @pekotaro930 explicitly stating that the coin holds no monetary value. As a self-described cryptocurrency novice, @pekotaro930 created Chacha Coin to engage their community, which includes over 100,000 followers and significant social media engagement, such as 1 million likes on a recent video. The token operates on a blockchain with the contract address 9Wkcek2EZFmJf5L2XmC5rfnNVBrdndbMe6yW8fbfbonk and has garnered community interest, with supporters forming a growing online presence and advocating for its visibility on platforms like decentralized exchanges (DEX). Despite its playful origins, some community members see potential in its narrative as a lighthearted, dog-themed cryptocurrency. Officiel hjemmeside: https://x.com/i/communities/1917612694011801828 Køb CHACHA nu!

Chachamaru (CHACHA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Chachamaru (CHACHA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 136.09K $ 136.09K $ 136.09K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 136.09K $ 136.09K $ 136.09K Alle tiders Høj: $ 0.00395676 $ 0.00395676 $ 0.00395676 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00013611 $ 0.00013611 $ 0.00013611 Få mere at vide om Chachamaru (CHACHA) pris

Chachamaru (CHACHA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Chachamaru (CHACHA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CHACHA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CHACHA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CHACHA's tokenomics, kan du udforske CHACHA tokens live-pris!

