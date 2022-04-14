cGHS (CGHS) Tokenomics Få vigtig indsigt i cGHS (CGHS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

cGHS (CGHS) Information cGHS is a Ghanaian Cedi stablecoin. Like all Mento stablecoins cGHS is a fully open-source and decentralized stablecoin. cGHS is an ERC-20 token on the Celo blockchain. The stablecoin has an on-chain reserve (treasury), consisting of a set of different other stablecoins, and other digital assets. Mento is an EVM-compatible platform designed for launching, managing, and trading decentralized stablecoins. Officiel hjemmeside: https://www.mento.org/ Hvidbog: https://github.com/mento-protocol/whitepaper Køb CGHS nu!

cGHS (CGHS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for cGHS (CGHS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 47.33K $ 47.33K $ 47.33K Samlet udbud $ 509.15K $ 509.15K $ 509.15K Cirkulerende forsyning $ 509.15K $ 509.15K $ 509.15K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 47.33K $ 47.33K $ 47.33K Alle tiders Høj: $ 0.099394 $ 0.099394 $ 0.099394 Alle tiders Lav: $ 0.063213 $ 0.063213 $ 0.063213 Nuværende pris: $ 0.09308 $ 0.09308 $ 0.09308 Få mere at vide om cGHS (CGHS) pris

cGHS (CGHS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for cGHS (CGHS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CGHS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CGHS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CGHS's tokenomics, kan du udforske CGHS tokens live-pris!

CGHS Prisprediktion Vil du vide, hvor CGHS måske er på vej hen? Vores CGHS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CGHS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!