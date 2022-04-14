CCTV (CCTV) Tokenomics Få vigtig indsigt i CCTV (CCTV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CCTV (CCTV) Information The official skibidi youtube series originated from a short video without any thought behind it (we never know for sure) and no lore, now the series on youtube has billions of views, and the main channel has 50 million subscribers under 300 videos. "Cameraman/CCTV" is the most seen race in the official youtube series, in the series, they are at war with the "skibidi toilet" race until they ally against a common enemy. Officiel hjemmeside: https://cctvcoin.xyz/ Køb CCTV nu!

CCTV (CCTV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CCTV (CCTV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 33.59K $ 33.59K $ 33.59K Samlet udbud $ 979.90M $ 979.90M $ 979.90M Cirkulerende forsyning $ 979.90M $ 979.90M $ 979.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 33.59K $ 33.59K $ 33.59K Alle tiders Høj: $ 0.00346159 $ 0.00346159 $ 0.00346159 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om CCTV (CCTV) pris

CCTV (CCTV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CCTV (CCTV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CCTV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CCTV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CCTV's tokenomics, kan du udforske CCTV tokens live-pris!

CCTV Prisprediktion Vil du vide, hvor CCTV måske er på vej hen? Vores CCTV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CCTV Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!