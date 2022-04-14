CATBAT (CATBAT) Tokenomics Få vigtig indsigt i CATBAT (CATBAT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

CATBAT (CATBAT) Information We are committed to fighting scammers and rug pulls by exposing them on social media and building valuable utilities on Solana. Our mission is to create a safer and more rewarding ecosystem for our community. Our first tool, ClaimMyCatBat.com, allows users to convert rugged, useless, or dust tokens into CATBAT, turning worthless assets into something valuable. Unlike many meme projects, CATBAT provides real utility. Additionally, through the Airlock Pool (a Moonshot mechanism), the top 50 holders automatically receive Solana airdrops every 24 hours, rewarding long-term supporters of the project. Officiel hjemmeside: https://catbat.meme Hvidbog: https://www.catbat.meme/catbat-whitepaper.pdf Køb CATBAT nu!

CATBAT (CATBAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for CATBAT (CATBAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 411.84K $ 411.84K $ 411.84K Samlet udbud $ 927.14M $ 927.14M $ 927.14M Cirkulerende forsyning $ 914.32M $ 914.32M $ 914.32M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 417.62K $ 417.62K $ 417.62K Alle tiders Høj: $ 0.00323215 $ 0.00323215 $ 0.00323215 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00045502 $ 0.00045502 $ 0.00045502 Få mere at vide om CATBAT (CATBAT) pris

CATBAT (CATBAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for CATBAT (CATBAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATBAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATBAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATBAT's tokenomics, kan du udforske CATBAT tokens live-pris!

