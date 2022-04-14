Catbal (CATBAL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Catbal (CATBAL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Catbal (CATBAL) Information Catbal is a memecoin created via Hypurr Fun Bot, Hyperliquid equivalent of Solana's pump.fun. It centers around two intertwined topics: cats and cabals or secret organizations. The content is playful, refers various art works, historical bits and community sourced memes. Catbal's intention is to evolve into a full fledge Intellectual Property, covering images, animations, comic book strips, mobile apps and games, NFTs and more. Officiel hjemmeside: https://www.catbal.io/ Køb CATBAL nu!

Catbal (CATBAL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catbal (CATBAL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Samlet udbud $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K Cirkulerende forsyning $ 999.31K $ 999.31K $ 999.31K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Alle tiders Høj: $ 116.34 $ 116.34 $ 116.34 Alle tiders Lav: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Nuværende pris: $ 4.58 $ 4.58 $ 4.58 Få mere at vide om Catbal (CATBAL) pris

Catbal (CATBAL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catbal (CATBAL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CATBAL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CATBAL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CATBAL's tokenomics, kan du udforske CATBAL tokens live-pris!

