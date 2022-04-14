Cas9 (CRISPR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Cas9 (CRISPR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Cas9 (CRISPR) Information Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Officiel hjemmeside: https://crisprai.org/ Køb CRISPR nu!

Cas9 (CRISPR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Cas9 (CRISPR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 195.83K $ 195.83K $ 195.83K Samlet udbud $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 195.83K $ 195.83K $ 195.83K Alle tiders Høj: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019584 $ 0.00019584 $ 0.00019584 Få mere at vide om Cas9 (CRISPR) pris

Cas9 (CRISPR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Cas9 (CRISPR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRISPR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRISPR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRISPR's tokenomics, kan du udforske CRISPR tokens live-pris!

