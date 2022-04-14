Carbon Protocol (SWTH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Carbon Protocol (SWTH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Carbon Protocol (SWTH) Information Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale. Officiel hjemmeside: https://scan.carbon.network/ Hvidbog: https://guide.carbon.network/ Køb SWTH nu!

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Carbon Protocol (SWTH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Samlet udbud $ 2.16B $ 2.16B $ 2.16B Cirkulerende forsyning $ 1.72B $ 1.72B $ 1.72B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Alle tiders Høj: $ 0.103084 $ 0.103084 $ 0.103084 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00090801 $ 0.00090801 $ 0.00090801 Få mere at vide om Carbon Protocol (SWTH) pris

Carbon Protocol (SWTH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Carbon Protocol (SWTH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWTH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWTH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWTH's tokenomics, kan du udforske SWTH tokens live-pris!

