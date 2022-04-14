Byte (BYTE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Byte (BYTE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Byte (BYTE) Information BYTE is a novel meme token that creatively intertwines the worlds of cryptocurrency and popular culture. Inspired by Grok's answer to "What would you name your dog?", Grok answered, 'Byte.' When Grok was asked who created Byte, it says he was created by the xAI team lead by Elon Musk as a gift to Grok AI to keep him company in the metaverse. BYTE serves as a playful reference to the unit of digital information, as well as a nod to the AI's technological nature. Distinctively, Byte acts as a gateway towards Ai adoption and stands out in the crypto space due to its zero-tax policy, a feature that is increasingly appealing to many investors. Additionally, it upholds the principles of transparency and investor trust by having its liquidity permanently burned and the contract ownership renounced. This ensures that Byte remains a community-driven project, with its fate firmly in the hands of its holders. The combination of a playful theme, generative AI, and a nod to a tech icon makes Byte an intriguing addition to the meme token ecosystem, especially AI related meme coins. Through pioneering AI this story has grown more and more robust and continues to evolve, Byte pledges its dedication to community efforts and and has consistently appeared in the Top 10 of LunarCrush’s social engagement leaderboards on multiple occasions. Officiel hjemmeside: https://www.bytedog.ai/ Køb BYTE nu!

Byte (BYTE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Byte (BYTE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Samlet udbud $ 964.47B $ 964.47B $ 964.47B Cirkulerende forsyning $ 964.47B $ 964.47B $ 964.47B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.77M $ 5.77M $ 5.77M Alle tiders Høj: $ 0.00006375 $ 0.00006375 $ 0.00006375 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Byte (BYTE) pris

Byte (BYTE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Byte (BYTE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BYTE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BYTE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BYTE's tokenomics, kan du udforske BYTE tokens live-pris!

BYTE Prisprediktion Vil du vide, hvor BYTE måske er på vej hen? Vores BYTE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BYTE Tokens prisprediktion nu!

