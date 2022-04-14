Bwull (BWULL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Bwull (BWULL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Bwull (BWULL) Information WELCOME TO THE BWULL RUN In the ashes a community emerged. BWULL has no dev. It is the community. $BWULL is a decentralized meme token on the Solana blockchain. this token empowers meme creators & celebrates internet culture. very fun meme token project , Zero tax, pure simplicity,growing stronger by the day. We’re here to add a splash of color to the blockchain scene and create memorable experiences for our community. share positive vibes, and ride the crypto wave together. zero taxes, LP burnt and contract renounced, Officiel hjemmeside: https://www.bwull.com/ Køb BWULL nu!

Bwull (BWULL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Bwull (BWULL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 36.80K $ 36.80K $ 36.80K Samlet udbud $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M Cirkulerende forsyning $ 999.61M $ 999.61M $ 999.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 36.80K $ 36.80K $ 36.80K Alle tiders Høj: $ 0.00350714 $ 0.00350714 $ 0.00350714 Alle tiders Lav: $ 0.00001315 $ 0.00001315 $ 0.00001315 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Bwull (BWULL) pris

Bwull (BWULL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Bwull (BWULL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BWULL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BWULL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BWULL's tokenomics, kan du udforske BWULL tokens live-pris!

BWULL Prisprediktion Vil du vide, hvor BWULL måske er på vej hen? Vores BWULL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BWULL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!