BUSD (BUSD) Information Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD. Officiel hjemmeside: https://www.paxos.com/busd/ Køb BUSD nu!

BUSD (BUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BUSD (BUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 54.95M Samlet udbud $ 55.03M Cirkulerende forsyning $ 55.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.95M Alle tiders Høj: $ 2.58 Alle tiders Lav: $ 0.112189 Nuværende pris: $ 0.998477 Få mere at vide om BUSD (BUSD) pris

BUSD (BUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BUSD (BUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BUSD's tokenomics, kan du udforske BUSD tokens live-pris!

