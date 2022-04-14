BTC Proxy (BTCPX) Tokenomics Få vigtig indsigt i BTC Proxy (BTCPX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BTC Proxy (BTCPX) Information An institutional Bitcoin Bridge used to unlock Bitcoin for DeFi 2.0 with no gas and no slippage and insured custody. BTC Proxy features (3,3) Staking and Bonding via the PRXY Governance token Officiel hjemmeside: https://btcpx.io/ Køb BTCPX nu!

BTC Proxy (BTCPX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BTC Proxy (BTCPX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Samlet udbud $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 Cirkulerende forsyning $ 261.57 $ 261.57 $ 261.57 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Alle tiders Høj: $ 111,530 $ 111,530 $ 111,530 Alle tiders Lav: $ 2,237.63 $ 2,237.63 $ 2,237.63 Nuværende pris: $ 10,772.3 $ 10,772.3 $ 10,772.3 Få mere at vide om BTC Proxy (BTCPX) pris

BTC Proxy (BTCPX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BTC Proxy (BTCPX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BTCPX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BTCPX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BTCPX's tokenomics, kan du udforske BTCPX tokens live-pris!

