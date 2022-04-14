BSCPAD (BSCPAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i BSCPAD (BSCPAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BSCPAD (BSCPAD) Information BSCPAD is a launchpad platform that benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects. Officiel hjemmeside: https://bscpad.com/ Køb BSCPAD nu!

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BSCPAD (BSCPAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M Samlet udbud $ 175.60M $ 175.60M $ 175.60M Cirkulerende forsyning $ 79.21M $ 79.21M $ 79.21M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Alle tiders Høj: $ 7.45 $ 7.45 $ 7.45 Alle tiders Lav: $ 0.01370459 $ 0.01370459 $ 0.01370459 Nuværende pris: $ 0.01621299 $ 0.01621299 $ 0.01621299 Få mere at vide om BSCPAD (BSCPAD) pris

BSCPAD (BSCPAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BSCPAD (BSCPAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BSCPAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BSCPAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BSCPAD's tokenomics, kan du udforske BSCPAD tokens live-pris!

BSCPAD Prisprediktion Vil du vide, hvor BSCPAD måske er på vej hen? Vores BSCPAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BSCPAD Tokens prisprediktion nu!

