Brume (BRUME) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Brume (BRUME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Brume (BRUME) Information

Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you.

By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security.

Officiel hjemmeside:
https://brume.money

Brume (BRUME) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brume (BRUME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 170.22K
Samlet udbud
$ 2.76M
Cirkulerende forsyning
$ 2.76M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 170.22K
Alle tiders Høj:
$ 5.07
Alle tiders Lav:
$ 0.01944995
Nuværende pris:
$ 0.061768
Brume (BRUME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Brume (BRUME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal BRUME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange BRUME tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår BRUME's tokenomics, kan du udforske BRUME tokens live-pris!

BRUME Prisprediktion

Vil du vide, hvor BRUME måske er på vej hen? Vores BRUME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.