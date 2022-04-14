Brume (BRUME) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brume (BRUME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brume (BRUME) Information Brume Wallet is an Ethereum wallet (for now), whose killer feature is a built-in implementation of the Tor protocol (the dark net), that makes all your network requests go through the Tor network, such that the people at the end of the pipe can't use your IP address to track you or censor you. By using traditional wallets, your IP address is sent to multiple third-party services, who often have access to your multiple wallet addresses too, so they can use this information to track you and your wallets, and/or censor your transactions. Brume Wallet prevents that, and does even more in terms of privacy and security. Officiel hjemmeside: https://brume.money Køb BRUME nu!

Brume (BRUME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brume (BRUME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 170.22K $ 170.22K $ 170.22K Samlet udbud $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Cirkulerende forsyning $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 170.22K $ 170.22K $ 170.22K Alle tiders Høj: $ 5.07 $ 5.07 $ 5.07 Alle tiders Lav: $ 0.01944995 $ 0.01944995 $ 0.01944995 Nuværende pris: $ 0.061768 $ 0.061768 $ 0.061768 Få mere at vide om Brume (BRUME) pris

Brume (BRUME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brume (BRUME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRUME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRUME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRUME's tokenomics, kan du udforske BRUME tokens live-pris!

