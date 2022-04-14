Brian (BRIAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Brian (BRIAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Brian (BRIAN) Information Who is Brian? Brian is a meme coin on the Base chain, a mutated combination of the Hulk meets Brett. What will the token be used for? The Brian token will be used for vesting and reward opportunities for the community. It is a community driven project. What is the supply of Brian? The total supply of Brian is 1 billion Where can I buy Brian? Brian is currently available on Uniswap but other exchanges are expected to be added in the future. Officiel hjemmeside: https://brianarmbase.com/ Køb BRIAN nu!

Brian (BRIAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Brian (BRIAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Samlet udbud $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M Cirkulerende forsyning $ 972.03M $ 972.03M $ 972.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.59M $ 4.59M $ 4.59M Alle tiders Høj: $ 0.00823332 $ 0.00823332 $ 0.00823332 Alle tiders Lav: $ 0.00029079 $ 0.00029079 $ 0.00029079 Nuværende pris: $ 0.00472459 $ 0.00472459 $ 0.00472459 Få mere at vide om Brian (BRIAN) pris

Brian (BRIAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Brian (BRIAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BRIAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BRIAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BRIAN's tokenomics, kan du udforske BRIAN tokens live-pris!

