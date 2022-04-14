BreadHeads (CRUMBS) Tokenomics Få vigtig indsigt i BreadHeads (CRUMBS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

BreadHeads (CRUMBS) Information Bread Heads Studios is a Web3 gaming studio building on Solana, powered by the $CRUMBS token and the Arcade Protocol. We’re creating an on-chain arcade gaming ecosystem that combines tokenized gameplay, staking, and rewards with real-world activations. From IRL events with partners like Papa Johns and Firestone to interoperable arcade cabinets and ecosystem tooling, Bread Heads is bridging digital and physical gaming. Our mission is to onboard the next wave of players through fun, frictionless experiences that connect Web3 tech with real-world value. Officiel hjemmeside: https://breadheads.io/ Køb CRUMBS nu!

BreadHeads (CRUMBS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for BreadHeads (CRUMBS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 123.69K $ 123.69K $ 123.69K Samlet udbud $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Cirkulerende forsyning $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 123.69K $ 123.69K $ 123.69K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001243 $ 0.0001243 $ 0.0001243 Få mere at vide om BreadHeads (CRUMBS) pris

BreadHeads (CRUMBS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for BreadHeads (CRUMBS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CRUMBS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CRUMBS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CRUMBS's tokenomics, kan du udforske CRUMBS tokens live-pris!

CRUMBS Prisprediktion Vil du vide, hvor CRUMBS måske er på vej hen? Vores CRUMBS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se CRUMBS Tokens prisprediktion nu!

